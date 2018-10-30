"Продала более 5 тыс. ракетных и артиллерийских систем": Герасимов о "военном кабинете" Тимошенко

30 октября, 2018, 21:10

Глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов раскритиковал заявление Юлии Тимошенко о создании "военного кабинета", напомнив, что Военный кабинет в Украине уже создан при участии первых лиц государства и силовых подразделений, а лидер "Батькивщины" в 2014 году призывала не сопротивляться российской агрессии

Об этом Герасимов сказал в эфире Еспресо.TV.

"Не знаю, какой кабинет решила создавать Юлия Владимировна Тимошенко, потому что Военный кабинет уже существует и туда входит президент Украины, министр обороны, руководители наших вооруженных подразделений, глава Верховной Рады, премьер-министр. Этот кабинет принимает решение и они являются успешными. Что касается Юлии Владимировны, я помню, как она была на заседании СНБО в 2014 году и просила, чтобы мы не оказывали сопротивления стране-агрессору. Это все помнят, потому что стенограмма - она есть", - сказал Герасимов.

Также глава парламентской фракции БПП сравнил состояние украинских Вооруженных сил во времена премьерства Юлии Тимошенко и президентства Петра Порошенко.

"Для сравнения: премьер Юлия Тимошенко, 2007-2009 годы, - продано 167 танков, БТР, БМП, 57 вертолетов, 67 самолетов, больше чем полтысячи ракетных и артиллерийских систем, и я могу этот список продолжать еще долго. Президент Петр Порошенко - армию перевели на контракт, призывники на фронте не служат, они служат только в тылу, созданы новые рода войск, среди них Силы специальных операций, выделяется более 5% на поддержку армии, на сферу безопасности и обороны, новейшие образцы оружия - "Гром", БТР-4, "Ольха", "Верба", "Стугны", мы получаем "Джавелины" и новые катера от наших партнеров", - сказал Герасимов.

При этом народный депутат отметил, что в 2009-м году премьер-министр Юлия Тимошенко сокращала расходы на армию.

Внимание: во фракции БПП уточнили, что в сообщении о ракетных и артиллерийских систем речь шла не о более 500, а о более 5 тыс. таких систем.

Ранее, 30 октября, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности" в Киеве объявили о начале формирования так называемого военного кабинета, который будет заниматься развитием стратегии мира для Украины.

"Объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до президентских выборов. Страна должна увидеть состав будущего военного кабинета", - сказала Тимошенко.