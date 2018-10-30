"Олимпик" не будет наказывать футболиста, который не считает Россию агрессором

30 октября, 2018, 16:51

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, будет ли наказывать игрока клуба Алексея Гая, который не признает российской агрессии

Об этом сообщает depo.ua.

На вопрос, будет ли наказывать "Олимпик" Гая, президент клуба ответил отрицательно.

"Я не знаю, как мы должны наказывать футболиста за его личные мысли", - сказал Гельзин.

В то же время, президент донецкого клуба возмутился, что Алексей Гай дал интервью на неспортивную тематику.

"Это его личная позиция и она не совпадает с позицией клуба. Почему он дал это интервью – для меня загадка. Он футболист и должен говорить на спортивные темы. Для чего он влез в политику? Такого делать не нужно. Но не думаю, что его заявления могут ударить по нашему клубу", - отметил Гельзин.