 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Банкомсвязь" представила биометрический мобильный терминал для быстрого прохождения паспортного контроля

23 октября в рамках выставки "Безопасность 2018" состоялся семинар "Инновации в сфере биометрического контроля для Украины". Департамент систем пограничного контроля АО "Банкомсвязь" презентовал новую технологическую разработку компании - мобильный терминал ВРТ800 для ускорения паспортного контроля.

Событие открыл Эдуард Щучик - советник директора компании "Банкомсвязь". На презентации также присутствовали Александр Грянка, директор Департамента систем пограничного контроля АО "Банкомсвязь", Иван Зайченко, коммерческий директор Департамента систем пограничного контроля и Конрад Пиотровски, директор по продажам Группы оперативного управления правительственными программами французской компании "Gemalto".

"В конце 90-х пограничникам для осуществления паспортного контроля приходилось использовать бумажные журналы. Впоследствии нашими специалистами была разработана система из нескольких серверов и рабочих мест, куда инспектор мог вносить данные и проверять по учетным базам данных уже в автоматическом режиме" - прокомментировал О.Грянка, директор департамента систем пограничного контроля АО "Банкомсвязь".

Терминал ВРТ800 можно использовать на любом пункте пропуска, процесс оформления занимает не более 20 секунд. В Украине он используется преимущественно в пунктах пропуска ж/д сообщения.

Эдуард Щучик и Конрад Пиотровски

Презентация терминала  для паспортного контроля

Мобильный терминал для паспортного контроля в работе

"Над терминалом ВРТ800 наша компания работала около 5 лет, - рассказывает Александр Грянка. - Мы тестировали различные решения разработчиков из ЕС и США, но существующие устройства не удовлетворяли всех потребностей ГПСУ. Проанализировав все требования, попытались создать собственное устройство с нуля. Сначала это были прототипы и тестовые образцы, которые мы моделировали и даже печатали на 3D-принтерах. Путем многих исследований и благодаря постоянному технологическому совершенствованию, в 2017 году был презентован ВРТ800, который успешно прошел все испытания ГПСУ".

Партнеры АО "Банкомсвязь", компания "Gemalto", продемонстрировали технологию, с помощью которой можно идентифицировать человека в толпе (LFIS) и систему экспертного анализа биометрических данных (Criminal AFIS). Учитывая успешный опыт сотрудничества, компания "Банкомсвязь" уже готова внедрить данные системы в Украине вместе с французскими партнёрами.

"Около трех миллиардов людей используют продукцию нашей компании в платежных карточках, смартфонах и т.д. - даже не подозревая об этом - сказал во время презентации Конрад Пиотровски, директор по продажам Группы оперативного управления правительственными программами компании "Gemalto". - С компанией "Банкомсвязь" мы начали сотрудничать три года назад. В прошлом году мы помогали им внедрять систему фиксации биометрических данных для Государственной пограничной службы Украины. Проект был очень захватывающим, но с очень сжатыми сроками для реализации. Высокий профессионализм наших сотрудников и наших коллег из компании "Банкомсвязь" помог нам преодолеть этот непростой вызов".

Григорий Вильде

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать