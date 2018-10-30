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Притеснения Россией Меджлиса нарушают решение Международного суда ООН, - Климкин

Передача имущества Меджлиса крымскотатарского народа в собственность подконтрольного Кремлю "Духовного управления мусульман Крыма" является нарушением Международного суда ООН

Об этом во вторник, 30 октября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Напоминаю крымским прихвостням российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто попираете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, совершаете преступление, за которое обязательно придется ответить", - написал Климкин.

Он также отметил, что преследование "Крымской солидарности" на украинском полуострове явно напоминает методы сталинских времен.

"На всех международных площадках мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые оказывают сопротивление оккупантам. Уже сегодня на открытом заседании СБ ООН", - подчеркнул глава МИД Украины.

В июле 2018 года Международный суд ООН обязал Россию снять запрет Меджлиса.

Позже сообщалось, что оккупационная администрация аннексированного Россией Крыма планирует "национализировать" имущество Меджлиса крымскотатарского народа.

Во вторник, 30 октября, МИД Украины назвал недопустимым попытки РФ забрать имущество Меджлиса в Крыму.

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