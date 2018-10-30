Пресс-атташе украинского футбольного клуба играл в чемпионате "ДНР", - журналист
Об этом Гапоненко написал в facebook.
"Олег Барков, журналист и пресс-атташе донецкого "Олимпика", уличен в том, что играл в чемпионате "ДНР". Оказалось, что в послужном списке Олега есть минимум один матч в чемпионате "ДНР", - написал Гапоненко.
По его информации, Барков 16 июля 2016 года сыграл за "Арсенал" из Макеевки против "Доломита" из Докучаевска. Гапоненко сообщил, что предоставит скрины фото с матча в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, чтобы он наказал сотрудника донецкого "Олимпика".
Сам Олег Барков заверил, что никогда не принимал участия в официальных матчах чемпионата "ДНР" и пообещал защитить свою репутацию в суде.
"Я никогда не играл в чемпионате "ДНР", как пишет Гапоненко. Это легко проверить, поэтому в случае, если Александр не извинится, я буду защищать свою репутацию в суде", - написал Барков.
Он также отметил, что с января 2016 до января 2017 года, действительно, проживал на временно оккупированных территориях, но играл лишь на любительском уровне.
- Напомним, украинские футболисты, которые сыграли на так называемом чемпионате мира среди непризнанных государств, получили пожизненную дисквалификацию.
- Бывший футболист сборной Украины и "Шахтера" Алексей Гай, который сейчас играет за "Олимпик" заявил, что не считает Россию агрессором.
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