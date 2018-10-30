Пресс-атташе украинского футбольного клуба играл в чемпионате "ДНР", - журналист

30 октября, 2018, 13:36

Журналист Александр Гапоненко заявил, что пресс-атташе "Олимпика" Олег Барков играл в чемпионате "ДНР" по футболу

Об этом Гапоненко написал в facebook.

"Олег Барков, журналист и пресс-атташе донецкого "Олимпика", уличен в том, что играл в чемпионате "ДНР". Оказалось, что в послужном списке Олега есть минимум один матч в чемпионате "ДНР", - написал Гапоненко.

По его информации, Барков 16 июля 2016 года сыграл за "Арсенал" из Макеевки против "Доломита" из Докучаевска. Гапоненко сообщил, что предоставит скрины фото с матча в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, чтобы он наказал сотрудника донецкого "Олимпика".

Сам Олег Барков заверил, что никогда не принимал участия в официальных матчах чемпионата "ДНР" и пообещал защитить свою репутацию в суде.

"Я никогда не играл в чемпионате "ДНР", как пишет Гапоненко. Это легко проверить, поэтому в случае, если Александр не извинится, я буду защищать свою репутацию в суде", - написал Барков.

Он также отметил, что с января 2016 до января 2017 года, действительно, проживал на временно оккупированных территориях, но играл лишь на любительском уровне.