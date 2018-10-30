Поймать духов: Google выпустила дудл-игру к Хэллоуину
30 октября, 2018, 12:18
Google к Хэллоуину создала дудл в виде интерактивной игры, где нужно соревноваться командами и ловить "духов"
Поиграть можно на главной странице поисковика.
Перед началом командного соревнования у вас будет возможность пройти учебный уровень. Играть можно как со случайными членами команды, так и с друзьям, отправив им сгенерированную ссылку.
После этого ваша главная задача - принести на базу собственной команды как можно больше голубых огоньков - "духов". Побеждает команда, которая собрала их больше всего. Осуществлять управление своим героем-призраком можно как стрелками на клавиатуре, так и мышкой.
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