Поймать духов: Google выпустила дудл-игру к Хэллоуину

30 октября, 2018, 12:18

Google к Хэллоуину создала дудл в виде интерактивной игры, где нужно соревноваться командами и ловить "духов"

Поиграть можно на главной странице поисковика.

Перед началом командного соревнования у вас будет возможность пройти учебный уровень. Играть можно как со случайными членами команды, так и с друзьям, отправив им сгенерированную ссылку.

После этого ваша главная задача - принести на базу собственной команды как можно больше голубых огоньков - "духов". Побеждает команда, которая собрала их больше всего. Осуществлять управление своим героем-призраком можно как стрелками на клавиатуре, так и мышкой.

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