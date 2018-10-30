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Поймать духов: Google выпустила дудл-игру к Хэллоуину

Google к Хэллоуину создала дудл в виде интерактивной игры, где нужно соревноваться командами и ловить "духов"

Поиграть можно на главной странице поисковика.

Перед началом командного соревнования у вас будет возможность пройти учебный уровень. Играть можно как со случайными членами команды, так и с друзьям, отправив им сгенерированную ссылку.

После этого ваша главная задача - принести на базу собственной команды как можно больше голубых огоньков - "духов". Побеждает команда, которая собрала их больше всего. Осуществлять управление своим героем-призраком можно как стрелками на клавиатуре, так и мышкой.

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