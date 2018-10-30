Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА
30 октября, 2018, 14:26
Президент Петр Порошенко уволил Александра Горгана с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Александра Терещука
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Уволить Горгана Александра Любомировича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Указом №349/2018 президент Порошенко назначил главой Киевской ОГА бывшего начальника Национальной полиции в Киеве, первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации Александра Терещука.
"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
- Напомним, в Кабмин из Администрации президента поступили представления на увольнение четырех глав ОГА.
- 24 октября Кабинет министров согласовал увольнении 4 глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.
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