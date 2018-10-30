Порошенко назначил нового главу Киевской ОГА

30 октября, 2018, 14:26

Президент Петр Порошенко уволил Александра Горгана с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Александра Терещука

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Уволить Горгана Александра Любомировича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Указом №349/2018 президент Порошенко назначил главой Киевской ОГА бывшего начальника Национальной полиции в Киеве, первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации Александра Терещука.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Напомним, в Кабмин из Администрации президента поступили представления на увольнение четырех глав ОГА.

24 октября Кабинет министров согласовал увольнении 4 глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.



