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Порно и Хэллоуин: как меняются предпочтения людей перед праздником

Pornhub традиционно обнародовал статистику относительно изменений в поиске на сайте перед Хэллоуином

Данные опубликованы в разделе Pornhub Insights.

Наиболее популярным костюмом и ролью в порно оказался “учитель” или “учительница” - такой тренд возглавляет список уже второй год подряд.

В 2017 году на 2 месте был поиск по тегу “горничная”, но в 2018 его вытеснил новый тренд “Bowsette”. “Монстров” в этом году искали чаще, чем “принцесс”, “медсестер” и “котят/ кошек” или “полицейских”.

А известных персонажей из фильмов и комиксов, которых часто искали: Харли Квинн, Чудо-женщину и Лару Крофт подвинули герои мультфильма “Рик и Морти”.

Женщины в 2018 на 55% чаще, чем мужчины, ищут “полицейских” и на 52% чаще “клоунов”. Они также отдавали предпочтение таким персонажам киновселенной Marvel, как капитан Америка, Кейбл и Веном.

Мужчины, с другой стороны, на 459% чаще ищут персонажа Marvel Шуре и на 367% больше героя DC Comic Харли Квин.

Pоrnhub также обращается к статистике за 2017 год: тогда за время подготовки к празднику поиски “Горячий Хэллоуин” выросли на 6820%, на 5023% фраза “трюк или лечение”, на 4665% поиск “Хэллоуинская вечеринка” и на 3854% “Хэллоуин-аналит”. Большинство поисков совершено на английском языке.

Поиски с темой Хэллоуина начинают расти за месяц до праздника и достигают увеличения на 3122%, по сравнению со среднестатистическими показателями за год.

“Костюм” и “Косплей” остаются популярными поисками в течение года, но также растут на 161% 31 октября.

Поиски с пометкой “страшные”, увеличились на 378% 31 октября. Но не костюмами едиными: поиски, содержащие “тыква” выросли на 436% в преддверии Хэллоуина.

  • Как связаны порно и марихуана: 17 октября в Канаде начали свободно продавать марихуану, и это событие повлияло на предпочтения пользователей при поиске видео 18+
  • 16 октября в работе Youtube наблюдался глобальный сбой. В это же время, на Pornhub произошел "наплыв" посетителей - значительно больше, чем обычно

 

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