Подготовка теракта в Дании: Копенгаген отозвал своего посла в Иране
30 октября, 2018, 22:10
Дания отозвала своего посла в Иране и будет настаивать на новых санкциях Евросоюза против Ирана из-за вероятного теракта иранской разведслужбы на датской земле
Об этом заявил во вторник, 30 октября, министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен, передает France 24.
"Я решил отозвать посла Дании в Тегеране для консультаций... Дания никоим образом не может согласиться с тем, что люди, которые имеют связи с разведывательными службами Ирана, атакуют людей в Дании", - сообщил Самуельсен.
Как заявил ранее глава датской разведки Финн Борх Андерсен, разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.
- Напомним, во вторник, МИД Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после сообщения о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.
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