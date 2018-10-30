Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в глобальном заговоре для разрушения РПЦ

30 октября, 2018, 15:18

Глава РПЦ Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы", которым, по его мнению, является Русская православная церковь

"Ставки очень большие, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единой мощной православной силы в мире. Когда мы говорим о 150 миллионов, это действительно так", - цитирует Кирилла Интерфакс.

Патриарх Московский считает, "несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы.

"Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мнений", - добавил Кирилл.