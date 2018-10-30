Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в глобальном заговоре для разрушения РПЦ
30 октября, 2018, 15:18
Глава РПЦ Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы", которым, по его мнению, является Русская православная церковь
"Ставки очень большие, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единой мощной православной силы в мире. Когда мы говорим о 150 миллионов, это действительно так", - цитирует Кирилла Интерфакс.
Патриарх Московский считает, "несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы.
"Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мнений", - добавил Кирилл.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
- 23 октября патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата в отношении Украинской церкви.
- На следующий день патриарх Варфоломей добавил, что Фанар защищает православие и борется против проявлений фундаментализма и тщеславия и не оставит украинский народ беззащитным.
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