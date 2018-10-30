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Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в глобальном заговоре для разрушения РПЦ


фото: kremlin.ru
Глава РПЦ Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы", которым, по его мнению, является Русская православная церковь

"Ставки очень большие, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единой мощной православной силы в мире. Когда мы говорим о 150 миллионов, это действительно так", - цитирует Кирилла Интерфакс.

Патриарх Московский считает, "несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы.

"Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мнений", - добавил Кирилл.

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