ООН отказала России в приглашении представителя "ЛНР" на заседание Совбеза и осудила "выборы" в ОРДЛО

30 октября, 2018, 22:47

Совбез ООН отклонил предложение РФ пригласить на заседание представителя так называемого "центризбиркома" оккупационно-террористической "ЛНР"

Об этом сообщает в Twitter Служба новостей ООН.

"Россия предложила пригласить на заседание Совбеза Елену Кравченко - главу ЦИК так называемой "ЛНР" - непризнанного образования на востоке Украины. Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 - за", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5 европейских стран из состава Совбеза ООН, а также Германия и Бельгия осудили так называемые "выборы" в ОРДЛО и призвали РФ прекратить поддержку боевиков. В ООН также отметили, что "выборы" в ОРДЛО нарушают Минские договоренности.

"Пять стран ЕС, входящих в состав Совбеза, а также Германия и Бельгия осудили проведение выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины и призвали Россию прекратить поддерживать сепаратистов. Запланированные выборы в Луганске и Донецке нарушают Минские договоренности", - заявили в ООН.

#Россия предложила пригласить на заседание Совбеза Елену Кравченко - главу ЦИК так называемой "ЛНР" - непризнанного образования на востоке Украины. #Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 - за. — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 30 октября 2018 г.

Пять стран ЕС, входящие в состав #Совбеза, а также Германия и Бельгия осудили проведение выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке #Украины и призвали #Россию остановить поддерживать сепаратистов. pic.twitter.com/14nb5VI7eq — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 30 октября 2018 г.

ООН: запланированные выборы в Луганске и Донецке нарушают Минские договоренности https://t.co/uPyx7NPmuy — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 30 октября 2018 г.