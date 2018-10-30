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ООН отказала России в приглашении представителя "ЛНР" на заседание Совбеза и осудила "выборы" в ОРДЛО

Совбез ООН отклонил предложение РФ пригласить на заседание представителя так называемого "центризбиркома" оккупационно-террористической "ЛНР"

Об этом сообщает в Twitter Служба новостей ООН.

"Россия предложила пригласить на заседание Совбеза Елену Кравченко - главу ЦИК так называемой "ЛНР" - непризнанного образования на востоке Украины. Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 - за", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5 европейских стран из состава Совбеза ООН, а также Германия и Бельгия осудили так называемые "выборы" в ОРДЛО и призвали РФ прекратить поддержку боевиков. В ООН также отметили, что "выборы" в ОРДЛО нарушают Минские договоренности.

"Пять стран ЕС, входящих в состав Совбеза, а также Германия и Бельгия осудили проведение выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины и призвали Россию прекратить поддерживать сепаратистов. Запланированные выборы в Луганске и Донецке нарушают Минские договоренности", - заявили в ООН.

  • Напомним, 30 октября Совбез ООН созвал по инициативе Украины открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Донбасса.
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