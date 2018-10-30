ООН отказала России в приглашении представителя "ЛНР" на заседание Совбеза и осудила "выборы" в ОРДЛО
Об этом сообщает в Twitter Служба новостей ООН.
"Россия предложила пригласить на заседание Совбеза Елену Кравченко - главу ЦИК так называемой "ЛНР" - непризнанного образования на востоке Украины. Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 - за", - говорится в сообщении.
Кроме того, 5 европейских стран из состава Совбеза ООН, а также Германия и Бельгия осудили так называемые "выборы" в ОРДЛО и призвали РФ прекратить поддержку боевиков. В ООН также отметили, что "выборы" в ОРДЛО нарушают Минские договоренности.
"Пять стран ЕС, входящих в состав Совбеза, а также Германия и Бельгия осудили проведение выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины и призвали Россию прекратить поддерживать сепаратистов. Запланированные выборы в Луганске и Донецке нарушают Минские договоренности", - заявили в ООН.
#Россия предложила пригласить на заседание Совбеза Елену Кравченко - главу ЦИК так называемой "ЛНР" - непризнанного образования на востоке Украины. #Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 - за.— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 30 октября 2018 г.
Пять стран ЕС, входящие в состав #Совбеза, а также Германия и Бельгия осудили проведение выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке #Украины и призвали #Россию остановить поддерживать сепаратистов. pic.twitter.com/14nb5VI7eq— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 30 октября 2018 г.
ООН: запланированные выборы в Луганске и Донецке нарушают Минские договоренности https://t.co/uPyx7NPmuy— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 30 октября 2018 г.
- Напомним, 30 октября Совбез ООН созвал по инициативе Украины открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Донбасса.
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