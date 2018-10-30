Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранены двое украинских военных

30 октября, 2018, 18:50

Во вторник, 30 октября, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакиного террористы обстреляли из 82-мм минометов. В двух случаях - возле Авдеевки и Опытного - захватчики прицельно стреляли из вооружения БМП.

По позициям вблизи Марїрьинки, Павлополя и Лебединского оккупанты целились из стрелкового оружия.

Украинские военные активно противодействовали вражеским обстрелам. Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.