 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранены двое украинских военных

Во вторник, 30 октября, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, опорные пункты вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакиного террористы обстреляли из 82-мм минометов. В двух случаях - возле Авдеевки и Опытного - захватчики прицельно стреляли из вооружения БМП.

По позициям вблизи Марїрьинки, Павлополя и Лебединского оккупанты целились из стрелкового оружия.

Украинские военные активно противодействовали вражеским обстрелам. Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать