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Новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro: чем удивляла Apple на новой презентации

На презентации 30 октября Apple показала мини-компьютеры, которые последний раз обновлялись еще в 2014 году, ноутбуки MacBook Air и планшеты iPad Pro, на которых обещают революционно качественную работу с графикой

MacBook Air

Новый ноутбук в старой обертке

Диагональ нового Retina-дисплея в новой модели осталась такой же: 13,3 дюйма, но рамки стали на 50% уже. Также разработчики улучшили расширения и добавили пикселей, теперь их 4 миллиона — компьютер будет передавать цвета на 50% лучше.

Также улучшилась клавиатура: теперь она идет с современным Force touch трекпадом, который на 20% больше, чем в старых Air.

MacBook Air 2018 имеет датчик отпечатков пальцев Touch ID, два Thunderbolt-порта, работающих через USB-C, процессор Intel восьмого поколения с интегрированной графикой.

Оперативная память устройства - до 16 гигабайт, а SSD - до 1,5 терабайт. Базовая модель имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт жесткого диска.

В новой модели установлен чип безопасности Apple T2. Он, как утверждают в компании, обеспечивает безопасный процесс загрузки среди всех ноутбуков”, все данные шифруются.

Также Apple под громкие аплодисменты порадовала всех борцов за экологию: корпуса обновленных MacBook Air на 100% состоят из переработанного алюминия.

Также компания обещает до 13 часов автономной работы в режиме проигрывания фильмов в iTunes. Стоит гаджет $1199, заказать его можно уже сегодня, а доступен в продаже он будет с 7 ноября.

К презентации Тим Кук также привел несколько интересных цифр о MacBook в мире: так, сейчас у компьютеров насчитывается 100 миллионов активных пользователей, а 76 % покупателей макбуков проживают в Китае.

Мини-компьютеры Mac mini

В пять раз быстрее предшественника

В них будут использоваться процессоры Intel восьмого поколения и оперативная память размером до 64 ГБ. Кроме этого, компания обещает SSD на 2 терабайта памяти.

Обновленный компьютер должен быть в 5 раз быстрее, чем раньше, и воспроизводить графику на 60% шустрее, чем старая модель.

Apple рассчитывает, что пользователи смогут использовать несколько Mac mini для сложных задач. Минимальная версия с процессором i3, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диском на 128 ГБ будет стоить $ 799, она доступна для заказа с 30 октября и для покупки с 7 ноября.

В корпусе Mac mini компания также использует на 100% переработанный алюминий и на 60% переработанный пластик.

Новое поколение iPad Рго

Впервые без кнопки Home

Устройство предлагается в двух версиях - с экраном в 11 дюймов и 12,9 дюймов, с новыми процессорами A12X Bionic и памятью до 1 ТБ. Также планшет стал на 15% тоньше предшественника.

На устройствах обещают ускоренную в 1000 раз графику, а 7-ядерный графический процессор будет работать вдвое быстрее предыдущих поколений.

К планшетам добавили функции, характерные новым "айфонам": появилась возможность разблокировки с помощью Face ID и управления с помощью жестов, - для запуска панели управления нужно "потянуть" вниз за правый верхний экран, а свайп по нижнему краю вверх открывает экран переключения между избранными приложениями.

Также новый планшет позиционируют как мощный инструмент работы с графикой: по словам Джейми Міролд, вице-президента компании по дизайну новый iPad Pro позволит работать с AutoCAD и Photoshop "быстрее, чем на ПК". также планшеты охарактеризовали как "лучшее в мире устройство для дополненной реальности (AR)".

С помощью USB-C к iPad Pro можно подключать внешние аксессуары и дисплеи, а обновленный Apple Pencil подсоединяется к планшету с помощью магнитов и может заряжаться без проводов. Также с помощью USB-C можно заряжать от планшета другие устройства - например, iPhone.

Минимальная версия 11-дюймового iPad Pro будет стоить $ 799, 12,9-дюймового - $ 999. Оба планшета будут продаваться в версиях с 64, 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти.

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