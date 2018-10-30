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Непогода в Италии: 11 погибших

Вследствие непогоды, которая вчера накрыла ряд регионов Италии, погибли 11 человек

Об этом сообщает La Repubblica.

Спасатели нашли тело матроса, который погиб в море возле города Катандзаро, и 63-летнего рыбака из Римини, который умер в результате несчастного случая после падения с лодки.

В шести регионах страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, ливнями и оползнями: сила ветра превышает 100 км/ч, а волны на побережье достигают семи метров в высоту.

Больше всего пострадали от непогоды Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже.

За последние 48 часов было проведено 5000 спасательных операций по всей стране с привлечением 5800 человек, которые помогают ликвидировать последствия затопления, оползней, убирают поваленные деревья.

Во многих городах Италии закрыты школы, парализовано транспортное сообщение. В Лигурии без электричества остались 20 тысяч человек, аэропорт Генуи временно приостановил работу.

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