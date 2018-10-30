Наев: продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом

30 октября, 2018, 15:46

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что продвижение к линии соприкосновения с российскими оккупантами на Донбассе сейчас не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов

Об этом говорится в интервью ВВС Украина.

В ходе разговора Сергей Наев отметил, что в Минских договоренностях четко определена линия разграничения. А решение об изменении расположения принимают согласно военной обстановки и учитывая то, что рядом находятся населенные пункты и контрольно-пропускные пункты.

Что касается взятия под контроль населенных пунктов, которые под контролем украинских военных, но фактически находятся в опасной зоне, господин Наев сказал следующее: "Все будет зависеть от военной обстановки. Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения (взятие под контроль населенных пунктов - Ред.). Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов".

Также военный добавил, что сейчас не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт. Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей.

Сергей Наев подчеркнул, что, несмотря на то, что в городах не отрабатывают ведение боевых действий, но в случае военной необходимости, ВСУ готовы защищать населенные пункты.