На Запорожье мужчина прикинулся депутатом и пытался за $5 тыс. взятки выкупить изъятые у него боеприпасы
30 октября, 2018, 18:20
Полиция и СБУ задержали в Запорожье жителя Мелитополя, который с фальшивым удостоверением депутата поселкового совета предлагал взятку за закрытие уголовного дела и возврат изъятых у него боеприпасов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчина предлагал $5 тыс. взятки сотруднику СБУ. За эти деньги он надеялся избежать привлечения к уголовной ответственности и рассчитывал, что ему вернут изъятые у него при обыске патроны и гранаты.
Правоохранители задержали злоумышленника в центре Запорожья во время попытки передачи взятки.
В рамках производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.
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