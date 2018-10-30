МИД предлагает обсудить возможность иметь двойное гражданство
30 октября, 2018, 16:23
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам начать дискуссию относительно возможного двойного гражданства
Об этом Климкин заявил во время выступления во Львове, передает "Европейская правда".
Министр подчеркнул, что в случае дискуссии о возможности приобретения украинцами гражданства других стран о двойном гражданстве с российским паспортом речь даже не будет идти.
"Те, кто имеет российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - сказал Климкин.
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Сейчас украинское законодательство не предусматривает возможности иметь двойное гражданство.
- Напомним, ранее МИД Венгрии назвал законным сокрытие украинцами второго гражданства
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в парламенте будут только нардепы с украинским гражданством.
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