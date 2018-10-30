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МИД предлагает обсудить возможность иметь двойное гражданство

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам начать дискуссию относительно возможного двойного гражданства

Об этом Климкин заявил во время выступления во Львове, передает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что в случае дискуссии о возможности приобретения украинцами гражданства других стран о двойном гражданстве с российским паспортом речь даже не будет идти.

"Те, кто имеет российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - сказал Климкин.

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Сейчас украинское законодательство не предусматривает возможности иметь двойное гражданство.

 

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