МИД предлагает обсудить возможность иметь двойное гражданство

30 октября, 2018, 16:23

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам начать дискуссию относительно возможного двойного гражданства

Об этом Климкин заявил во время выступления во Львове, передает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что в случае дискуссии о возможности приобретения украинцами гражданства других стран о двойном гражданстве с российским паспортом речь даже не будет идти.

"Те, кто имеет российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - сказал Климкин.

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Сейчас украинское законодательство не предусматривает возможности иметь двойное гражданство.