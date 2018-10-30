МИД отреагировал на планы РФ забрать имущество Меджлиса в Крыму
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар - коренного народа Крыма" ,- говорится в сообщении.
МИД также призвал Россию немедленно прекратить преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных украинских территориях и возобновить деятельность Меджлиса.
"Кремль должен в полном объеме выполнить требования резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, а также приказ Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против Российской Федерации относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивает МИД Украины.
- Напомним, оккупационная администрация аннексированного Россией Крыма планирует "национализировать" имущество Меджлиса крымскотатарского народа.
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