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МИД отреагировал на планы РФ забрать имущество Меджлиса в Крыму


фото: Укрінформ
Министерство иностранных дел Украины назвало недопустимым передачу крымского имущества Меджлиса крымскотатарского народа в собственность подконтрольного Кремлю "Духовного управления мусульман Крыма"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар - коренного народа Крыма" ,- говорится в сообщении.

МИД также призвал Россию немедленно прекратить преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных украинских территориях и возобновить деятельность Меджлиса.

"Кремль должен в полном объеме выполнить требования резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, а также приказ Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против Российской Федерации относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивает МИД Украины.

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