30 октября, 2018, 13:46

В течение 11 лет ходили слухи о том, что иногда поклонники Disney хотят остаться в парке развлечений Диснейленде навсегда - даже после смерти. И им это удается

По данным издания The Wall Street Journal, посетители иногда развеивают в парках прах умерших близких. Информацию передает Science Alert.

Издание нашло минимум три американские семьи, которые так поступили. По их словам, они принесли прах в память о родных, которые были фанатами Диснейленда.

Попасть в парк с прахом умершего человека несложно, как утверждает издание. Посетители часто прячут его в небольших коробочках от таблеток или просто в полиэтиленовых пакетах, проносят в сумках и кошельках и развеивают в выбранном месте.

Если это замечают работники парка, то гостя выпроваживают и передают офицерам полиции, ведь развеивание праха на территории частных владений без специального разрешения является незаконным в США и карается штрафом за нарушение общественного правопорядка.

"Это строго запрещено и незаконно", - сообщили WSJ в пресс-службе Диснея . "Гостей, которые пытаются это сделать, будет ждать полиция".

По словам бывших и нынешних сотрудников Диснейленда, кто-то развеивает прах чуть ли не каждый месяц, поэтому частицы умерших оказываются повсюду.

"Прах можно найти на клумбах, на кустах, на поляне Magic Kingdom, за пределами ворот парка, на зоне с пиратами Карибского моря", пишет WSJ . Чаще всего, по словам работников, прах находят в "Доме с привидениями", одном из старейших аттракционов парка.

Для случаев срочной уборки пыли пылесосом в Диснейлендах даже придумали специальный код - HEPA (High Efficiency Particulate Air). Это вид воздушных фильтров высокой эффективности, которые используются в пылесосах и системах очистки воздуха. Такой код действует в парке в Калифорнии и Мире Уолта Диснея во Флориде, США.

Сотрудники Диснейлендов, с которыми поговорили журналисты, отметили, что уборка праха - скрытая часть работы "в самом счастливом месте на Земле".

