Мрачная тайна Диснейленда: как поклонники парка "остаются" там после смерти
По данным издания The Wall Street Journal, посетители иногда развеивают в парках прах умерших близких. Информацию передает Science Alert.
Издание нашло минимум три американские семьи, которые так поступили. По их словам, они принесли прах в память о родных, которые были фанатами Диснейленда.
Попасть в парк с прахом умершего человека несложно, как утверждает издание. Посетители часто прячут его в небольших коробочках от таблеток или просто в полиэтиленовых пакетах, проносят в сумках и кошельках и развеивают в выбранном месте.
Если это замечают работники парка, то гостя выпроваживают и передают офицерам полиции, ведь развеивание праха на территории частных владений без специального разрешения является незаконным в США и карается штрафом за нарушение общественного правопорядка.
"Это строго запрещено и незаконно", - сообщили WSJ в пресс-службе Диснея . "Гостей, которые пытаются это сделать, будет ждать полиция".
По словам бывших и нынешних сотрудников Диснейленда, кто-то развеивает прах чуть ли не каждый месяц, поэтому частицы умерших оказываются повсюду.
"Прах можно найти на клумбах, на кустах, на поляне Magic Kingdom, за пределами ворот парка, на зоне с пиратами Карибского моря", пишет WSJ . Чаще всего, по словам работников, прах находят в "Доме с привидениями", одном из старейших аттракционов парка.
Для случаев срочной уборки пыли пылесосом в Диснейлендах даже придумали специальный код - HEPA (High Efficiency Particulate Air). Это вид воздушных фильтров высокой эффективности, которые используются в пылесосах и системах очистки воздуха. Такой код действует в парке в Калифорнии и Мире Уолта Диснея во Флориде, США.
Сотрудники Диснейлендов, с которыми поговорили журналисты, отметили, что уборка праха - скрытая часть работы "в самом счастливом месте на Земле".
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