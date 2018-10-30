Морской кризис: Слободян назвал все провокации России на воде

30 октября, 2018, 14:37

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом Россия провоцирует Украину в территориальных водах

Об этом Слободян сказал в эфире Eспресо.TV.

Слободян рассказал, что украинская сторона фиксирует со стороны России такие нарушения в территориальных водах: блокировка и задержка в движении иностранных судов, следующих в украинские порты в Азовском море; незаконный захват украинских рыбаков российскими пограничниками; провокационные действия российских пограничников против украинских пограничников.

А в Черном море, по словам Слободяна, российская сторона незаконно использует шельф (отмель), незаконно захватила буровые платформы, которые позже переномеровала и переименовала.

Читайте также: "общие" воды Азовского моря

Также он напомнил, что в Одессе начался круглый стол по вопросам повышения безопасности на море и развития Морской охраны. Участие в нем принимают представители 20 стран. Украина, в свою очередь, рассчитывает на помощь в приобретении иностранных образцов кораблельно-катерного состава, модернизации существующих образцов, и помощь в обучении персонала.