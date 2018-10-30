Киевляне получат квитанции за октябрь без субсидий
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что так произошло "из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения субсидий".
В КГГА пояснили, что гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, пересчитают сумму к оплате с учетом субсидии.
"Потребителям не стоит беспокоиться, ведь после устранения указанного недостатка в квитанциях субсидиантов будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь . Так, к примеру, если субсидия за октябрь составила 300 гривен, а за ноябрь – 350 гривен, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 гривен + 300 гривен = 650 гривен", - пояснил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.
Если потребитель не оплатит услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникнет задолженность, то, по словам Крикунова, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии.
Также городская власть напомнила, что субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотопительный период, пересчет на отопительный период будет проведен без повторного обращения.
- Напомним, в Украине заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике “государство-гражданин-производитель услуги”.
- Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа и заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн, как объем субсидий для населения
- По плану правительства монетизацию хотят провести до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона.
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