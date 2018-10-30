Количество украинских рабочих в Польше сократилось на 7%, - СМИ
30 октября, 2018, 09:53
За последние три года поток рабочей силы из Украины в Польшу сократился на 7%
Об этом сообщило издание RzeczPospolita.
Согласно данным ООН, прогнозируется сокращение населения Украины до 36,4 млн человек в 2050 году из 44,2 млн в данный момент.
Кроме того, открытие рынка труда ФРГ для работников не из Евросоюза тоже может остановить приток рабочей силы из украины в Польшу.
Издание прогнозирует, что до 59% украинцев, работающих в Польше, могут уехать в Германию.
В отчете "Отношение граждан Украины к польскому рынку труда", подготовленного Work Service, говорится о том, что большинство украинских граждан, которые работают в Польше, готовы переехать на работу в Германию, если для них откроется немецкий рынок труда.
- Ранее сообщалось, что украинцы скупили в Польше больше всего жилья среди иностранцев.
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