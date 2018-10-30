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Какой будет погода в последний день октября. Прогноз синоптика

31 октября в Украине ожидается теплая температура воздуха, без существенных осадков

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По словам госпожи Диденко, в Украине погода ожидается без существенных осадков, впрочем туманы будут ухудшать видимость. Температура воздуха будет достаточно высокой, но будет колебаться в пределах +12...+17°C. Во второй половине недели придет незначительное похолодание.

В Киеве погода остается без существенных осадков, впрочем, ожидается увеличение облачности и туманы.

Сегодня температура воздуха будет на юге Украины в пределах +19..+21°C, на западе +16..+20°C, на севере +14..+16°C, а на востоке +17...+20°C.

 

 
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