Групповое изнасилование 18-летней девушки мигрантами: немцы устроили протесты

30 октября, 2018, 12:15

В немецком Фрайбурге вечером 29 октября прошли две демонстрации из-за группового изнасилования 18-летней девушки, которое произошло в городе ранее

Об этом пишет DW.

На акцию, организованную противниками миграции из партии "Альтернатива для Германии", вышли около 300-400 человек.

Оппоненты правых провели в тот же день свою демонстрацию, на которую собрались около 1,5 тысячи человек.

В ночь на 14 октября молодой человек принес девушке на дискотеке напиток с предположительно наркотическим веществом, из клуба они ушли вместе, после чего злоумышленник и еще несколько соучастников изнасиловали ее.

По этому делу были арестованы семеро граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летний гражданин Германии. Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции, большинство из них жили в общежитиях для беженцев.