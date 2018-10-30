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ГПУ завершила следствие в отношении луганских чиновников, которых подозревают в госизмене, сепаратизме и терроризме


фото: wikipedia
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование уголовного производства против соратников экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова

Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

Как отмечается, нардепа Украины VII созыва Горохова, главу Луганского облсовета Голенко, его первого заместителя Харина, а также Луганского городского головы Кравченко и его первого заместителя Пилавова подозревают в ряде преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

"Указанные лица подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым ряда уголовных правонарушений", - сообщила Сарган.

Речь идет, в частности о:

1) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

2) измене - то есть деяния, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

3) организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

4) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти – Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования ею и препятствование нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Накануне, 29 октября, все материалы досудебного расследования на основании ст. 290 УПК Украины (Открытие материалов другой стороне) обнародованы для ознакомления стороне защиты.

После завершения ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт в указанном уголовном производстве будет направлен в суд. Санкции за совершение указанных уголовных правонарушений предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

  • Напомним, в 1998-2005 годах Ефремов возглавлял Луганскую ОГА. После этого он был избран народным депутатом от ПР, однако он сохранил свое влияние на ситуацию в области.
  • После событий начала 2014 года прокуратура предъявила ему обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины), пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
  • Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
  • Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он находится под арестом.
  • 31 августа 2017 года экс-начальник милиции Луганской области Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейкового государства "ЛНР".
  • 5 марта 2018 года, Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 мая 2018 года включительно.
  • В четверг, 24 апреля, Старобельский райсуд Луганской области продлил на 2 месяца арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.
  • В июле Генпрокуратура подала в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа и экс-чиновников Луганщины.
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