ГПУ завершила следствие в отношении луганских чиновников, которых подозревают в госизмене, сепаратизме и терроризме

30 октября, 2018, 17:17

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование уголовного производства против соратников экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова

Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

Как отмечается, нардепа Украины VII созыва Горохова, главу Луганского облсовета Голенко, его первого заместителя Харина, а также Луганского городского головы Кравченко и его первого заместителя Пилавова подозревают в ряде преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

"Указанные лица подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым ряда уголовных правонарушений", - сообщила Сарган.

Речь идет, в частности о:

1) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

2) измене - то есть деяния, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

3) организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

4) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти – Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования ею и препятствование нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Накануне, 29 октября, все материалы досудебного расследования на основании ст. 290 УПК Украины (Открытие материалов другой стороне) обнародованы для ознакомления стороне защиты.

После завершения ознакомления с материалами уголовного производства, обвинительный акт в указанном уголовном производстве будет направлен в суд. Санкции за совершение указанных уголовных правонарушений предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.