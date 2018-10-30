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ГНСУ опровергла, что возврат задержанных ФСБ украинских моряков был обменом

Госпогранслужба Украины заявила, что никакого обмена задержанных ФСБ украинских моряков с судна ЯМК-0041 на экипаж арестованного в Украине судна "Норд" не происходило

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

В Госпогранслужбе пояснили, что как экипаж ЯМК-0041, так и экипаж "Норда" являются гражданами Украины и никакого обмена украинцев на украинцев не проводилось.

"30 октября, в КПВВ "Каланчак" прибыли члены суднокоманды "Норда", гражданство Украины которых было установлено в ходе рассмотрения админпроизводств в судах. 7 граждан Украины имели право вернуться домой на временно оккупированную территорию в Крыму и были оформлены на выезд из материковой части в соответствии с действующим законодательством. В отношении этих членов суднокоманды нет ограничения в праве передвижения. В свою очередь оккупационная сторона в Крыму отпустила 7 граждан Украины. Все они в разных случаях задерживались пограничной службой ФСБ РФ в Азовском и Черном морях за якобы незаконный лов рыбы или приближении к берегам аннексированного полуострова. Таким образом оккупанты пытаются представить ситуацию, как обмен, что состоялся на админгранице", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники отметили, что члены экипажа "Норда" при желании могли вернуться в Крым еще несколько месяцев назад, а российские оккупанты в Крыму отпустили экипаж ЯМК-0041, поскольку не имели в чем обвинить украинцев.

"Неизвестно, по каким причинам моряки "Норда" пожелали поехать домой именно сегодня, ведь они это могли сделать еще несколько месяцев назад. Им могли угрожать и держать в посольстве РФ. Это неоднократно также отмечал глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. А то, что оккупанты отпустили задержанных граждан Украины, естественно, поскольку их не в чем обвинить. Скорее всего, это спланированная комбинация страны агрессора. Еще раз отметим, сообщения, распространенные российскими медиа, являются манипулятивными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, ведь все граждане являются украинцами", - резюмировали в ГПСУ.

Заявление ГНСУ поддержала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"С мая мы неустанно работали над возвращением моряков. У них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев домой. В середине октября я в очередной раз обосновали законные требования вернуть в Украину незаконно удерживаемых рыбаков и обратились к Федеральной службе безопасности. Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал", - сообщила в Facebook Денисова.

Омбудсмен уточнила, что ФСБ отпустила украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника Александра Лисенюка, Геннадия Онгурова, Олега Иващенко и Вячеслава Ивасенко.

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