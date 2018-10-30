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Главу "минфина "ДНР" заочно осудили на 10 лет

Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения свободы "министра финансов ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Работники СБУ установили, что жительница временно оккупированного Донецка Екатерина Матющенко с ноября 2014 года возглавляет так называемое министерство финансов "ДНР". Она занимается сбором средств в "бюджет республики", выполняет указания боевиков и российских кураторов. То есть, занимается финансовым обеспечением псевдосозданной республики.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма в крупном размере) и ч. 3 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения дежравного кордое, что привели к гибели людей) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Екатерину Матющенко также было объявлено в розыск.

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