Главу "минфина "ДНР" заочно осудили на 10 лет
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Работники СБУ установили, что жительница временно оккупированного Донецка Екатерина Матющенко с ноября 2014 года возглавляет так называемое министерство финансов "ДНР". Она занимается сбором средств в "бюджет республики", выполняет указания боевиков и российских кураторов. То есть, занимается финансовым обеспечением псевдосозданной республики.
Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма в крупном размере) и ч. 3 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения дежравного кордое, что привели к гибели людей) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Екатерину Матющенко также было объявлено в розыск.
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