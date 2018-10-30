ФСБ задержала пограничника, продавшего информацию о Петрове и Боширове, - росЗМІ
Об этом сообщил источник российского издания "Росбалт".
Мужчину обнаружили в результате массовых проверок частных детективов и тех, кто продает информацию из закрытых баз данных. Его задержали на рабочем месте.
Согласно информации, задержанный работает в пограничной службе ФСБ в Северо-Западном регионе. Также, кроме сотрудника пограничной службы, задержали сотрудника одного из подразделений Федеральной налоговой службы.
"Первый, как считают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц", - рассказал источник агентства.
Впрочем, собеседник издания заявил, что все возбужденные уголовные дела не связаны с "солсберийскими туристами".
"В них речь идет об утечке информации по другим лицам", - рассказал он.
Сообщается, что в борьбе с утечками ФСБ провела более 60 обысков и возбудила много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги, а настоящее имя и фамилия Александра Петрова - Александр Мишкин.
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет