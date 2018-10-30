ФСБ задержала пограничника, продавшего информацию о Петрове и Боширове, - росЗМІ

30 октября, 2018, 11:45

ФСБ нашла подозреваемого, продавшего информацию о выездах за границу Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают исполнителями отравления в Солсбери

Об этом сообщил источник российского издания "Росбалт".

Мужчину обнаружили в результате массовых проверок частных детективов и тех, кто продает информацию из закрытых баз данных. Его задержали на рабочем месте.

Согласно информации, задержанный работает в пограничной службе ФСБ в Северо-Западном регионе. Также, кроме сотрудника пограничной службы, задержали сотрудника одного из подразделений Федеральной налоговой службы.

"Первый, как считают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц", - рассказал источник агентства.

Впрочем, собеседник издания заявил, что все возбужденные уголовные дела не связаны с "солсберийскими туристами".

"В них речь идет об утечке информации по другим лицам", - рассказал он.

Сообщается, что в борьбе с утечками ФСБ провела более 60 обысков и возбудила много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений.