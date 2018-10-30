ФСБ снова обыскала дома крымских татар и задержала мужчину
Об этом сообщила его тетя Эльмира, передает "Крым.Реалии".
"В четыре утра ворвались силовики, ФСБ. Машин 10, наверное, было. До 11 часов проводили обыск. Ничего, по словам родителей Дилявера, они не нашли. Его отвезли в Симферополь", - сказала Эльмира.
По ее словам, Диляверу Гафарову официально "ничего не выдвигали", впрочем его могут подозревать в участии в "Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана".
Как сообщили в "Крымской солидарности" в доме Гафарова искали оружие. Оружие в доме не нашли, но забрали ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. Как понятые в обыске принимали участие две девушки из Феодосии, которых привели силовики.
(Информация по состоянию на 25.10.2018)
- Напомним, в оккупированном Крыму 21 мая прошли обыски и задержания крымских татар и представителей Меджлиса.
- 22 мая заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что оккупационная власть Крыма дал команду силовикам арестовать еще 50 крымских татар.
- Как сообщалось шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом в аннексированном Россией Крыму за 2018 год.
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