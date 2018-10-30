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ФСБ снова обыскала дома крымских татар и задержала мужчину


фото: crimeansolidarity
ФСБ задержала крымского татарина Дилявера Гафарова, а в его доме, в крымском селе Жемчужина Кировского района, силовики искали ценные вещи и документы

Об этом сообщила его тетя Эльмира, передает "Крым.Реалии".

"В четыре утра ворвались силовики, ФСБ. Машин 10, наверное, было. До 11 часов проводили обыск. Ничего, по словам родителей Дилявера, они не нашли. Его отвезли в Симферополь", - сказала Эльмира.

По ее словам, Диляверу Гафарову официально "ничего не выдвигали", впрочем его могут подозревать в участии в "Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана".

Как сообщили в "Крымской солидарности" в доме Гафарова искали оружие. Оружие в доме не нашли, но забрали ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. Как понятые в обыске принимали участие две девушки из Феодосии, которых привели силовики.

(Информация по состоянию на 25.10.2018)

 
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