Францию накрыли сильные снегопады: 200 тысяч домов без света
Как сообщает Reuters, уровень снега кое-где достиг 40 сантиметров.
Неожиданные несезонные метели поразили регион Овернь-Рона-Альпы и прилегающие районы к югу и к западу от Лиона.Толстый слой снега покрыл дороги в городах, сотни автомобилей остановились.
Около 900 грузовиков "застряли" на дорогах. Несколько сотен водителей были вынуждены покинуть автомобили, чтобы найти место для ночлега. Люди публиковали сообщения в Facebook с просьбой о спасении. Для очистки дорог была развернута спецтехника.
Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq— BFMTV (@BFMTV) 30 октября 2018 г.
Французский енергодистрибьютор Enedis сообщил, что 195 000 домов в двух центральных регионах страны, Лимузен и Центр-Долина Луары, остались без света.
Синоптики отвергли критику, что они не предупредили население об ухудшении погодных условий. Они заявили, что сообщали о плохой погоде за несколько дней до того, как она ударила по региону.
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