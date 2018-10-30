Экспресс до Борисполя будет ездить каждые 30 минут

30 октября, 2018, 11:26

Поезда с вокзала Киев-Пассажирский до аэропорта "Борисполь" будут ходить каждые 30-40 минут в час пик, в другое время - с интервалом от 40 минут до полутора часов

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает Liga.net

"Планируем на первом этапе, что в час пик периодичность движения экспресса составит 30-40 минут. В менее нагруженный время - от 40 минут до 1,5 часа", - сказал Кравцов.

Также он сообщил, что продолжаются переговоры с руководством аэропорта относительно периодичности движения экспресса с часа ночи до 5 утра, ведь в ночное время немногие авиарейсов. В "Укрзализныце" тогда предложили увеличить интервалы между поездами.

Кравцов добавил, что сейчас отрабатывают в круглосуточный режим движения поездов в аэропорт. Расписание движения обещают сообщить в ближайшее время.

Ожидается, что такие поезда будут делать остановки на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и у железнодорожного моста в районе дороги Киев-Борисполь-Харьков.

Стоимость билета составит 80 гривен, расчетное время в пути - 35 минут.