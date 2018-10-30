Археологи нашли тайный тоннель под мексиканской пирамидой Луны

30 октября, 2018, 10:55

Под пирамидой Луны в древнем мекиканському городе Теотиуакан археологи обнаружили секретный тоннель, построенный еще до прихода ацтеков

Как пишет издание Science Alert, тоннель мог иметь ритуальное значение и использоваться для "связи" с подземным миром.

Скрытые полости под пирамидой выявило сканирование, а сам туннель, вероятно, ведет в погребальную камеру. Он располагается на глубине восьми метров, идет на юг от центральной площади Plaza de la Luna и ведет к полости шириной 15 метров (погребальной камеры). По мнению ученых, в тоннеле должно быть еще одно ответвление - восточное, однако отверстие мог обвалиться.

"Эти большие ритуальные комплексы является священным ядром города Теотиуакан", - говорит археолог Вероника Ортега из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике. "Все люди считали это меккой цивилизации, поэтому то, что может быть найдено внутри, поможет разгадать отношения, которые этот древний мегаполис имел с другими регионами Мезоамерики".

Она добавила, что пока ученые не знают содержимого погребальной камеры, однако ранее в пирамиде уже находили много скелетов и следов жертвоприношений, поэтому открытие еще одного такого объекта под землей не будет странным.

Справка:

Теотиуакан — огромный доколумбовый город в долине Мехико, на территории которого расположены крупнейшие пирамиды Месоамерики.

На пике своего развития город насчитывало более 125 000 жителей и было одним из самых оживленных центров старого света. Пирамида Луны - вторая по величине пирамида Мексики, вероятно была построена в 200-450 годах нашей эры тольтеками и использовалась для ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.

Свое название руины получили от ацтеков, которые пришли туда гораздо позже после того, как тольтеки покинули город по неизвестным причинам.