Археологи нашли тайный тоннель под мексиканской пирамидой Луны
Как пишет издание Science Alert, тоннель мог иметь ритуальное значение и использоваться для "связи" с подземным миром.
Скрытые полости под пирамидой выявило сканирование, а сам туннель, вероятно, ведет в погребальную камеру. Он располагается на глубине восьми метров, идет на юг от центральной площади Plaza de la Luna и ведет к полости шириной 15 метров (погребальной камеры). По мнению ученых, в тоннеле должно быть еще одно ответвление - восточное, однако отверстие мог обвалиться.
"Эти большие ритуальные комплексы является священным ядром города Теотиуакан", - говорит археолог Вероника Ортега из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике. "Все люди считали это меккой цивилизации, поэтому то, что может быть найдено внутри, поможет разгадать отношения, которые этот древний мегаполис имел с другими регионами Мезоамерики".
Она добавила, что пока ученые не знают содержимого погребальной камеры, однако ранее в пирамиде уже находили много скелетов и следов жертвоприношений, поэтому открытие еще одного такого объекта под землей не будет странным.
Справка:
Теотиуакан — огромный доколумбовый город в долине Мехико, на территории которого расположены крупнейшие пирамиды Месоамерики.
На пике своего развития город насчитывало более 125 000 жителей и было одним из самых оживленных центров старого света. Пирамида Луны - вторая по величине пирамида Мексики, вероятно была построена в 200-450 годах нашей эры тольтеками и использовалась для ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.
Свое название руины получили от ацтеков, которые пришли туда гораздо позже после того, как тольтеки покинули город по неизвестным причинам.
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