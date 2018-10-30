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Apple впервые с 2014 года обновила мини-компьютеры Mac mini

Кроме новых MacBook Air, на презентации 30 октября Apple показала мини-компьютеры Mac mini, которые последний раз обновлялись еще в 2014 году

Презентация проходит в прямом эфире.

В них будут использоваться процессоры Intel восьмого поколения и оперативная память размером до 64 ГБ. Кроме этого, компания обещает SSD на 2 терабайта памяти.

Обновленный компьютер должен быть в 5 раз быстрее, чем раньше, и воспроизводить графику на 60% шустрее, чем старая модель.

Apple рассчитывает, что пользователи смогут использовать несколько Mac mini для сложных задач. Минимальная версия с процессором i3, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диском на 128 ГБ будет стоить $ 799, она доступна для заказа с 30 октября и для покупки с 7 ноября.

В корпусе Mac mini компания также использует на 100% переработанный алюминий и на 60% переработанный пластик.

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