Английский стадион назовут в честь погибшего миллиардера
Об этом сообщает ESPN.
Сын таиландского миллиардер Айяватт, который является вице-президентом "Лестера", в ближайшее время намерен обсудить возможность переименования арены, чтобы увековечить память своего отца. Кроме этого, болельщики "Лестера" выступили за то, чтобы установить возле стадиона памятник Вичаю Шривадханапрабхи.
Владелец футбольного клуба погиб 27 октября возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". Вертолет с 60-летним таиландским миллиардером разбился вблизи арены. На борту, кроме самого Шривадханапрабхи, находилась его дочь, два его помощника и пилот.
Шривадханапрабха, который входит в десятку самых богатых граждан Таиланда, приобрел "Лестер" в 2010 году за $50,5 млн, а в 2011 году возглавил правление клуба. С тех пор стоимость клуба, по оценкам экспертов, выросла в десять раз.
Состояние бизнесмена составляли около $5 млрд. Значительную его часть он заработал благодаря своей сети магазинов беспошлинной торговли King Power.
- "Лестер" 28 октября подтвердил, что Вичай Шривадханапрабха и еще четыре человека погибли в аварии вертолета вблизи стадиона "Кинг Пауэр".
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