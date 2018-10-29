Жителей Краматорска просят без надобности не выходить из дома
29 октября, 2018, 06:23
Командование Объединенных сил призывает жителей города Краматорск 31 октября и 1 ноября 2018 года не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами
Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook.
Подобное прошение связано с проведением в черте города "превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам".
В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избежания недоразумений, людей просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность".
"Все действия происходят согласно действующего законодательства и санкционированные командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвим", - отмечается в сообщении.
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