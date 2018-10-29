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Известный военный рассказал, каким образом Россия может заблокировать Черное море для Украины

Для выхода в Черное море россияне пока оставили украинцам только участок между островом Змеиный и крайней западной добывающей платформой присвоенного оккупантами "Черноморнефтегаза". И этот участок они могут перекрыть

Об этом адмирал ВМФ в отставке, бывший заместитель министра обороны Игорь Кабаненко заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковським" на телеканале Еспресо.TV.

"После захвата газовых платформ в Черном море они (россияне - ред.) создали там защищенную зону. Это зона с использованием военных активов сил специального назначения Черноморского флота Российской Федерации. На каждой платформе находятся соответствующие подразделения. Идет патрулирование кораблей и катеров. Авиация в готовности. То есть создана целая система запрета доступа в район этих платформ. И в т.ч. современное оборудование установлено на этих платформах, которое позволяет полностью контролировать надводную и подводу ситуацию в этом районе", - пояснил адмирал.

Как отметил Кабаненко, для судоходного сообщения с украинскими портами на Черноморском побережье осталась узенькая полоска между островом Змеиный и крайней плтаформою "Таврида".

"И существует опасность, что этот коридор также может быть перекрыт. Там нужно патрулирование наших сил, там нужно господство наших ВМС. И это надо было сделать вчера", - заметил военный.

Он также призвал бороться за возвращение контроля над Черноморским континентальным шельфом.

"Это Клондайк, украинский Клондайк. Мы можем закрыть все вопросы, которые существуют у нас из-за гетто газового только за счет газа, который находится у нас на континентальном шельфе. Хотел бы напомнить, что этот газ дешевый. Его себестоимость с доставкой непосредственно на побережье - это $50 за тысячу кубических метров", - добавил Кабаненко.

Разговор происходил при содействии Львовского форума

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