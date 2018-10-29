Израиль выбрал лозунг Евровидения-2019, которое состоится в Тель-Авиве
הסלוגן של אירוויזיון 2019 בישראל נחשף הערב: DARE TO DREAM @kaneurovision @Eurovision @esc2019 #כאן_אירוויזיון— (@kann) 28 октября 2018 г.
Исполнительный продюсер Евровидения Йон Ола Санд тоже считает уместным лозунг: "Отважиться мечтать выиграть Евровидение, стоя на этой сцене, быть храбрым, уверенным, чтобы выступить перед всем миром, это стоит того, чтобы мечтать".
По его словам, это именно то, что Нетта сделала в прошлом году, когда выступила на конкурсе в Лиссабоне. "Она вышла на сцену с мечтой — мечтой вернуть Евровидение в Израиль. И у нее получилось", — говорит Санд.
Напомним, победительницей конкурса "Евровидение-2018", который проходил в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году, поэтому Евровидение-2019 состоится в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле. Полуфиналы осмотра назначены на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.
- Компания Universal Music уверяет, что песня Toy певицы Netta является плагиатом хита Seven Nation Army группы The White Stripes.
- Также победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай приезжала летом в Киев, чтобы снять клип на новую песню.
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