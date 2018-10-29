Израиль выбрал лозунг Евровидения-2019, которое состоится в Тель-Авиве

29 октября, 2018, 15:35

Официальным лозунгом Евровидения-2019 станет фраза "Отважься мечтать", которую выбрала Израильская корпорация телерадиовещания

Об этом говорится на сайте wiwiblogs - крупнейшем портале, посвященном конкурсу.

"Нетта осмелилась мечтать о Евровидении в этом году, и я осмеливаюсь мечтать о том, что Евровидение-2020 пройдет в Израиле. Я уверен, что все песни будут замечательные, но мы можем мечтать", — прокомментировал слоган премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

הסלוגן של אירוויזיון 2019 בישראל נחשף הערב: DARE TO DREAM @kaneurovision @Eurovision @esc2019 #כאן_אירוויזיון — (@kann) 28 октября 2018 г. Исполнительный продюсер Евровидения Йон Ола Санд тоже считает уместным лозунг: "Отважиться мечтать выиграть Евровидение, стоя на этой сцене, быть храбрым, уверенным, чтобы выступить перед всем миром, это стоит того, чтобы мечтать".

По его словам, это именно то, что Нетта сделала в прошлом году, когда выступила на конкурсе в Лиссабоне. "Она вышла на сцену с мечтой — мечтой вернуть Евровидение в Израиль. И у нее получилось", — говорит Санд.

Напомним, победительницей конкурса "Евровидение-2018", который проходил в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году, поэтому Евровидение-2019 состоится в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле. Полуфиналы осмотра назначены на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.