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Из аэропортов Украины откроют 22 новых рейса за 4 дня


фото: REUTERS
С 28 октября до 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейса

Об этом сообщил Lowcostavia.

Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 в Львов).

Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова - по два из каждого города.

Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса – Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, однако позже дату старта перенесли на 31 октября.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.

Перечень новых рейсов из Украины в конце октября:

28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air -3):

  • Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю.
  • Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю.
  • Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю.
  • Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю.
  • Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно.
  • Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю.
  • Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю.

29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1).

  • Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю.
  • Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю.

30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2).

  • Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю.
  • Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю.
  • Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю.
  • Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • 31 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Tarom - 1).
  • Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю.
  • Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю.
  • Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю.

Напомним, Ryanair начал 3 сентября полеты в Украину на направлении Киев – Берлин.

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