Из аэропортов Украины откроют 22 новых рейса за 4 дня

29 октября, 2018, 11:22

С 28 октября до 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейса

Об этом сообщил Lowcostavia.

Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 в Львов).

Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова - по два из каждого города.

Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса – Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, однако позже дату старта перенесли на 31 октября.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.

Перечень новых рейсов из Украины в конце октября:

28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air -3):

Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю.

Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю.

Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю.

Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю.

Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно.

Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю.

Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю.

29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1).

Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю.

Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю.

30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2).

Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю.

Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю.

Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю.

Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.

31 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Tarom - 1).

Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю.

Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю.

Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю.

Напомним, Ryanair начал 3 сентября полеты в Украину на направлении Киев – Берлин.