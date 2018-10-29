Из аэропортов Украины откроют 22 новых рейса за 4 дня
Об этом сообщил Lowcostavia.
Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 в Львов).
Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова - по два из каждого города.
Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса – Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, однако позже дату старта перенесли на 31 октября.
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.
Перечень новых рейсов из Украины в конце октября:
28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air -3):
- Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю.
- Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю.
- Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю.
- Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю.
- Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно.
- Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю.
- Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю.
29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1).
- Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю.
- Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю.
30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2).
- Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю.
- Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю.
- Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю.
- Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- 31 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Tarom - 1).
- Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю.
- Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю.
- Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю.
Напомним, Ryanair начал 3 сентября полеты в Украину на направлении Киев – Берлин.
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