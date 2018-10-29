Индонезийский Boeing, который упал в море, имел проблемы при предыдущем полете
Об этом сказал исполнительный директор компании Lion Air Эдвард Сирейт, передает Reuters.
"Этот самолет ранее вылетел из Денпасара в Ценкарангу (Джакарта). Был отчет о технической проблеме, которая была решена в соответствии с процедурой", - сказал он.
Впрочем назвать характер технической проблемы он отказался.
Сирейт отметил, что Lion Air эксплуатирует 11 самолетов той же модели - Boeing 737 Max 8, и другие самолеты не имели подобных технических проблем. Он также добавил, что компания не планирует приостанавливать полеты других Boeing 737 Max 8.
По данным экспертов по безопасности, пока главным приоритетом для следователей является поиск диктофона кабины и рекордера данных о полетах, чтобы определить причину падения.
Самолет потерпел крушение относительно на мелководье (30-35 м), поэтому изъятие черных ящиков должно быть проще, чем во время глубоководных аварий.
- Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
- Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
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