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Выборы президента Грузии: без второго тура не обойтись

Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили
фото: ekhokavkaza.com
Выборы грузинского президента продолжатся во втором туре

Об этом около полуночи по местному времени, заявил глава парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, передает государственный Первый канал (Грузия).

"Процесс подсчета голосов продолжается. К нам поступают данные протоколов. Подсчитаны данные с 1000 избирательных участков. Лидирует Саломе Зурабишвили, которая на первом месте. На этом этапе ясно, что состоится второй тур, в котором примут участие Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Это стало ясно по данным 1000 избирательных участков", - отметил Кобахидзе.

По словам руководителя парламента, действующая власть уверена в победе Зурабишвили во втором туре.

В пользу второго тура свидетельствуют и окончательные данные экзит-поллов, проводившихся на заказ цитируемого канала и оппозиционного телевизионного канала "Рустави-2".

На третьем месте - Давид Бакрадзе ("Европейская Грузия").

Позже появились предварительные результаты голосования от Центризбиркома Грузии:

Саломе Зурабишвили - 40,05%;

Григол Вашадзе - 37,93%;

Давид Бакрадзе - 10,83%.

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов:

Шалва Нателашвили - 4.16%;

Зураб Джапаридзе - 1,61%;

Давид Усупашвили - 1,54%

Обработаны бюллетени с 512 3705 участков. В общем это 13,82%.

Такие данные огласила глава грузинского ЦИК Тамара Жвания.

  • Первый тур очередных выборов президента Грузии состоялся в воскресенье, 28 октября 2018 года.
  • Сначала экзит-полл государственного ТВ давал Зурабишвили более 50%.
  • Зурабишвили представляет партию власти, Вашадзе - оппозицию во главе с Михаилом Саакашвили.
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