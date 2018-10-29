 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Волкер поддерживает идею спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу


фото: radiosvoboda
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает инициативу Европарламента о назначении специального представителя Европейского Союза по вопросам Донбасса и Крыма

"Я считаю, что это замечательная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - сказал Волкер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Американский дипломат выразил готовность работать совместно, в случае назначения спецпредставителя ЕС.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что собирается вновь посетить Украину уже в ноябре.

  • Как сообщалось, 25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС назначить спецпосланника по делам Крыма и Донбасса. Депутаты Европарламента считают, что "было бы целесообразно назначить специального посланника ЕС для Крыма и Донбасса, ответственность которого будет распространяться также на Азовское море".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать