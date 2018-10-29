Волкер поддерживает идею спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу

29 октября, 2018, 13:09

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает инициативу Европарламента о назначении специального представителя Европейского Союза по вопросам Донбасса и Крыма

"Я считаю, что это замечательная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - сказал Волкер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Американский дипломат выразил готовность работать совместно, в случае назначения спецпредставителя ЕС.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что собирается вновь посетить Украину уже в ноябре.