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Во время выступления Вуйчича на "Арене Львов" умер юноша


фото: zaxid.net
В воскресенье, 28 октября, во время выступления мотивационного тренера Ника Вуйчича на "Арене Львов" скоропостижно скончался один из зрителей

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Юноше стало плохо около 20:00. Медики проводили необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти парня не смогли.

Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Назначена экспертиза, которая установит причину гибели юноши. По неофициальной информации, у умершего был порок сердца.

 

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