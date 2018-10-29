Во время выступления Вуйчича на "Арене Львов" умер юноша
29 октября, 2018, 10:18
В воскресенье, 28 октября, во время выступления мотивационного тренера Ника Вуйчича на "Арене Львов" скоропостижно скончался один из зрителей
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Юноше стало плохо около 20:00. Медики проводили необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти парня не смогли.
Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Назначена экспертиза, которая установит причину гибели юноши. По неофициальной информации, у умершего был порок сердца.
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