Во Львове приостановили отопительный сезон из-за потепления

29 октября, 2018, 14:22

Однако подачу отопления в больницы, поликлиники, садики не будут приостанавливать

Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

"Согласно распоряжению городского главы Львова, в связи с повышением температуры наружного воздуха, с сегодняшнего дня во Львове будет приостановлен отопительный сезон для населения",- говорится в сообщении.

Это совместный приказ Минтопэнерго и Министерства ЖКХ, ведь во Львове среднесуточная температура +18 градусов. Когда среднесуточная температура выше + 8 градусов, это является основанием для приостановления отопительного сезона,

Городской совет будет постоянно мониторить температуру внешнего воздуха, и при ее снижении восстановит отопления для жилых домов.