Во Львове приостановили отопительный сезон из-за потепления
29 октября, 2018, 14:22
Однако подачу отопления в больницы, поликлиники, садики не будут приостанавливать
Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.
"Согласно распоряжению городского главы Львова, в связи с повышением температуры наружного воздуха, с сегодняшнего дня во Львове будет приостановлен отопительный сезон для населения",- говорится в сообщении.
Это совместный приказ Минтопэнерго и Министерства ЖКХ, ведь во Львове среднесуточная температура +18 градусов. Когда среднесуточная температура выше + 8 градусов, это является основанием для приостановления отопительного сезона,
Городской совет будет постоянно мониторить температуру внешнего воздуха, и при ее снижении восстановит отопления для жилых домов.
- Напомним, что во Львове отопительный сезон начался 22 октября.
- Гройсман заявил, что новых подорожаний газа в текущем отопительном сезоне не будет
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