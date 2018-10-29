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Во Львове приостановили отопительный сезон из-за потепления


фото: teren.in.ua
Однако подачу отопления в больницы, поликлиники, садики не будут приостанавливать

Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

"Согласно распоряжению городского главы Львова, в связи с повышением температуры наружного воздуха, с сегодняшнего дня во Львове будет приостановлен отопительный сезон для населения",- говорится в сообщении.

Это совместный приказ Минтопэнерго и Министерства ЖКХ, ведь во Львове среднесуточная температура +18 градусов. Когда среднесуточная температура выше + 8 градусов, это является основанием для приостановления отопительного сезона,

Городской совет будет постоянно мониторить температуру внешнего воздуха, и при ее снижении восстановит отопления для жилых домов.

  • Напомним, что во Львове отопительный сезон начался 22 октября.
  • Гройсман заявил, что новых подорожаний газа в текущем отопительном сезоне не будет
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