Вакарчук рассказал, что думает о перспективе стать президентом
29 октября, 2018, 15:14
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует
Об этом он сообщил в понедельник на лекции в Харькове, передает "Украинская правда".
"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины, – ред.), меня интересуют изменения в стране", - отметил певец.
По словам Вакарчука, политическая культура в стране оставалась на уровне 1991 года.
"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - говорит музыкант.
- Напомним, на конференции YES в Киеве в субботу Святослав Вакарчук не ответил на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты
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