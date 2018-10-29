Вакарчук рассказал, что думает о перспективе стать президентом

29 октября, 2018, 15:14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует

Об этом он сообщил в понедельник на лекции в Харькове, передает "Украинская правда".

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины, – ред.), меня интересуют изменения в стране", - отметил певец.

По словам Вакарчука, политическая культура в стране оставалась на уровне 1991 года.

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - говорит музыкант.