В Великобритании знали о готовящемся похищении журналиста Хашогги, -СМИ

29 октября, 2018, 08:42

Спецслужбы Великобритании знали о планах Саудовской Аравии похитить журналиста Джамаля Хашогги

Об этом сообщило издание Daily Express

Изданию рассказал источник, близкий к Хашогги, что журналист собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. По информации источника, за неделю до инцидента Хашогги выглядел несчастным и взволнованным.

Отмечается, что приказ был отдан "с королевского круга", но не наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Информацию о деталях спецоперации против Хашогги спецслужбы Великобритании получили в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

По информации издания, было приказано похитить журналиста The Washington Post и доставить в Эр-Рияд. В случае сопротивления Хашогги сотрудникам саудовских спецслужб оставили право на "альтернативные способы решения этой большой проблемы".

Высокопоставленный источник издания подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) засекла 1 октября выдвижение группы, которая принимала участие в операции и попросила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.