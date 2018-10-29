В Великобритании знали о готовящемся похищении журналиста Хашогги, -СМИ
Об этом сообщило издание Daily Express
Изданию рассказал источник, близкий к Хашогги, что журналист собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. По информации источника, за неделю до инцидента Хашогги выглядел несчастным и взволнованным.
Отмечается, что приказ был отдан "с королевского круга", но не наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Информацию о деталях спецоперации против Хашогги спецслужбы Великобритании получили в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.
По информации издания, было приказано похитить журналиста The Washington Post и доставить в Эр-Рияд. В случае сопротивления Хашогги сотрудникам саудовских спецслужб оставили право на "альтернативные способы решения этой большой проблемы".
Высокопоставленный источник издания подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) засекла 1 октября выдвижение группы, которая принимала участие в операции и попросила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.
- Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
- Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.
- Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства относительно вероятного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашогги арестовано 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
- Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведки и королевскому двору, сообщило, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Сауд аль-Кахтани.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным.
- Турецкий оппозиционер Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела Хашогги в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии, но саудовские власти не позволили обыскать колодец.
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