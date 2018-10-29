В сеть "слили" личные данные почти полумиллиона работников "Сбербанка"

29 октября, 2018, 11:38

Неизвестные незаконно выложили в сети файл с личными данными 420 тысяч сотрудников "Сбербанка"

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Имена и электронные адреса работников банка выложили в сети на специализированном хакерском форуме. Так же было обнародовано три электронные почты директора банка Германа Грефу.

По мнению главы управления информационной безопасности ОТП-банка Сергея Чорнокозинского, для банка с серьезной информационным защитой подобная утечка данных несет серьезные репутационные риски. У клиентов могут возникнуть подозрения, что банк не в состоянии защитить их личные данные, ведь допуситил "утечку" информации о собственных сотрудниках.

В самом банке уверяют, что это не несет никакой угрозы для клиентов. А вот работникам, возможно, на электронную почту будут присылать рекламу и спам.

В банке высказались относительно мотива: "возможен вариант - злонамеренные действия одного из сотрудников".