В сеть "слили" личные данные почти полумиллиона работников "Сбербанка"
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Имена и электронные адреса работников банка выложили в сети на специализированном хакерском форуме. Так же было обнародовано три электронные почты директора банка Германа Грефу.
По мнению главы управления информационной безопасности ОТП-банка Сергея Чорнокозинского, для банка с серьезной информационным защитой подобная утечка данных несет серьезные репутационные риски. У клиентов могут возникнуть подозрения, что банк не в состоянии защитить их личные данные, ведь допуситил "утечку" информации о собственных сотрудниках.
В самом банке уверяют, что это не несет никакой угрозы для клиентов. А вот работникам, возможно, на электронную почту будут присылать рекламу и спам.
В банке высказались относительно мотива: "возможен вариант - злонамеренные действия одного из сотрудников".
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