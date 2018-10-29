 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В российском цирке львица напала на четырехлетнюю девочку

В Краснодарском крае на спектакле в передвижном цирке-шапито "Мондиаль" львица напала на четырехлетнюю девочку

Об этом сообщили российские СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером 28 октября в селе Успенское. Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив ее за голову.

Девочку доставили в местную больницу, где ей была сделана операция. Ее жизнь находится вне опасности. Медики намерены перевезти ее в детскую клиническую больницу в Краснодаре.

Владельца передвижного цирка "Мондиаль", 51-летнего частного предпринимателя задержали правоохранительные органы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать