В российском цирке львица напала на четырехлетнюю девочку

29 октября, 2018, 09:40

В Краснодарском крае на спектакле в передвижном цирке-шапито "Мондиаль" львица напала на четырехлетнюю девочку

Об этом сообщили российские СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером 28 октября в селе Успенское. Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив ее за голову.

Девочку доставили в местную больницу, где ей была сделана операция. Ее жизнь находится вне опасности. Медики намерены перевезти ее в детскую клиническую больницу в Краснодаре.

Владельца передвижного цирка "Мондиаль", 51-летнего частного предпринимателя задержали правоохранительные органы.