В российском цирке львица напала на четырехлетнюю девочку
29 октября, 2018, 09:40
В Краснодарском крае на спектакле в передвижном цирке-шапито "Мондиаль" львица напала на четырехлетнюю девочку
Об этом сообщили российские СМИ.
Согласно сообщению, инцидент произошел вечером 28 октября в селе Успенское. Во время выступления дрессировщик не смог удержать животное, львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду, укусив ее за голову.
Девочку доставили в местную больницу, где ей была сделана операция. Ее жизнь находится вне опасности. Медики намерены перевезти ее в детскую клиническую больницу в Краснодаре.
Владельца передвижного цирка "Мондиаль", 51-летнего частного предпринимателя задержали правоохранительные органы.
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