В России задержали почти 70 человек на митингах против провокаций ФСБ
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько десятков протестующих собрались вблизи главного здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве. Силовики задержали 18 из них.
Около 50 человек были задержаны во время демонстрации в центре Санкт-Петербурга. Небольшие протесты прошли и в других городах России.
Протесты имели целью поддержать 10 подсудимых, которых обвиняют в экстремизме. Митингующие считают, что это дело было провокацией властей. Молодые люди принимали участие в онлайн-чатах с критикой власти, один из них предложил создать политическое движение. Впоследствии выяснилось, что лицо, которое предложило идею, написало устав движения, а также арендовало помещение для собраний, было агентом ФСБ.
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