В России задержали почти 70 человек на митингах против провокаций ФСБ

29 октября, 2018, 08:20

Полиция в Москве и Санкт-Петербурге задержала 28 октября по меньшей мере 68 участников несанкционированных акций протеста против преследования группы молодых россиян в деле "Новое величие"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Несколько десятков протестующих собрались вблизи главного здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве. Силовики задержали 18 из них.

Около 50 человек были задержаны во время демонстрации в центре Санкт-Петербурга. Небольшие протесты прошли и в других городах России.

Протесты имели целью поддержать 10 подсудимых, которых обвиняют в экстремизме. Митингующие считают, что это дело было провокацией властей. Молодые люди принимали участие в онлайн-чатах с критикой власти, один из них предложил создать политическое движение. Впоследствии выяснилось, что лицо, которое предложило идею, написало устав движения, а также арендовало помещение для собраний, было агентом ФСБ.