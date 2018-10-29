 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России задержали почти 70 человек на митингах против провокаций ФСБ


фото: radiosvoboda
Полиция в Москве и Санкт-Петербурге задержала 28 октября по меньшей мере 68 участников несанкционированных акций протеста против преследования группы молодых россиян в деле "Новое величие"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Несколько десятков протестующих собрались вблизи главного здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве. Силовики задержали 18 из них.

Около 50 человек были задержаны во время демонстрации в центре Санкт-Петербурга. Небольшие протесты прошли и в других городах России.

Протесты имели целью поддержать 10 подсудимых, которых обвиняют в экстремизме. Митингующие считают, что это дело было провокацией властей. Молодые люди принимали участие в онлайн-чатах с критикой власти, один из них предложил создать политическое движение. Впоследствии выяснилось, что лицо, которое предложило идею, написало устав движения, а также арендовало помещение для собраний, было агентом ФСБ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать