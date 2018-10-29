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В Минюсте заявили о давлении на правительство и попытке дискредитации представителей Украины в международных судах

Министерство юстиции Украины заявило о давлении на правительство путем судебного обязательства Национального антикоррупционного бюро возбудить дело против чиновников Кабмина

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

"Судебное обязательство НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабинета министров является беспрецедентным давлением на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham&Watkins и HoganLovells, которые защищают интересы государства Украина на сумму $5,5 млрд в деле против акционеров ПАО "Укрнафта". Министерство юстиции Украины официально сообщает, что распространенная в СМИ информация по поводу злоупотребления служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украины по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Минюст считает распространенную информацию попыткой дискредитации представителей Украины.

"Учитывая то, что слушания по крупнейшему иску против Украины за всю историю государства состоятся в начале 2019 года, распространение недостоверной информации направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности по претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на $5,5 млрд", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что во время привлечения юридических советников соблюли необходимые процедуры в соответствии с действующим законодательством.

"Министерство юстиции защищает интересы государства в международных судах, с привлечением наиболее компетентных юридических советников - международных юридических компаний мирового уровня, с соответствующим опытом и подтвержденной репутацией. Привлечение именно такого уровня юридических советников Latham&Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов в делах против государства Украины. Официально заявляем: распространенная в СМИ дезинформация в рамках данного резонансного дела против Украины есть не что иное, как организованная попытка давления на Кабинет министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания в деле в начале следующего года", - добавили в Минюсте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении экс-премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в крупных размерах и отмывании доходов.

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