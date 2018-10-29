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В Киеве мужчину ранили ножом на остановке троллейбуса

Около 23 часов 28 октября в дежурную часть Деснянского райуправления полиции в Киеве поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Маяковского

На адрес незамедлительно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Как рассказал начальник Деснянского райуправления полиции Александр Косовский, правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Как стало известно, в троллейбусе возникла ссора между двумя мужчинами, один из которых был пьян. На остановке общественного транспорта нетрезвый мужчина достал нож и ударил им оппонента в туловище и лицо. 34-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

 

 

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